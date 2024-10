Endless Love anticipazioni: Nihan prende le distanze da Kemal, c’entra Zeynep

Momenti ad alta tensione si vivranno durante le nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni dello sceneggiato made in Turchia segnalano che la morte di Ozan verrà scoperta quando Nihan riceverà un video sul cellulare. La pittrice così potrà vedere la stanza d’ospedale in cui era ricoverato suo fratello. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Nihan scoprirà che Zeynep aveva posto un cuscino sul volto di Ozan per ucciderlo. La donna – sconvolta – affronterà la sorella di Kemal durante una festa in famiglia. Zeynep proverà a giustificarsi quando Leyla l’accuserà di essere un’assassina.

Endless Love prossime puntate: Nihan chiude con Kemal per via di Zeynep

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5, Kemal, Tarik e Leyla assisteranno ad uno scontro acceso tra Zeynep e Nihan. Tutti scopriranno che la ragazza ha ucciso Ozan e quindi ha mentito a tutti. Kemal a questo punto si metterà in mezzo alla discussione per evitare che le due donne arrivino alle mani. Ma Nihan apparirà molto arrabbiata e confiderà all’amato di non credergli più. Per questo motivo, la donna deciderà di interrompere la storia con Kemal. La serie tv made in Turchia è in onda da lunedì al sabato in prima visione su Canale 5 dove sta registrando ottimi ascolti nonostante la forte concorrenza di altre reti.