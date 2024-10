Endless Love anticipazioni dal 21 al 26 ottobre: Kemal rapisce Deniz, il folle piano

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere dal 21 al 26 ottobre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera ambientata in Turchia rivelano che Emir crederà che Kemal e Nihan erano insieme la notte in cui è avvenuto l’incidente. Soydere sarà salvata da Asu che ammetterà che il marito era con lei. Ma Tufan scoprirà la verità ma sceglierà di tenere la bocca chiusa, consapevole della cattiveria di Emir. Dagli spoiler di Endless Love ai apprende che Nihan grazie ad una trasfusione di sangue di Zeynep comincerà una lenta ripresa. Per questo motivo, la pittrice verrà portata in terapia intensiva dove riaprirà gli occhi. Accanto a lei, la donna troverà Kemal, riuscito a raggiungerla travestito da infermiere.

Endless Love puntate 21-26 ottobre: Kemal porta via Deniz da Emir

Nelle puntate di Endless Love in programma dal 21 al 26 ottobre su Canale 5, Nihan non esiterà a cacciare via Kemal disperata per averle rovinato l’esistenza. L’ingegnere a questo punto penserà che l’unico modo per riavere quello che gli aspetta sia quello di organizzare il rapimento di Deniz e nasconderla dai suoi genitori. Emir, intanto, verrà a conoscenza della bugia di Asu e per questo correrà da lei minacciandola di serie conseguenze. Tra i due ci sarà un brutto scontro che cambierà il corso degli eventi. Nihan capirà che Emir è diventato molto pericoloso quando scoprirà che ha rubato il suo passaporto e quello di Deniz. Fortunatamente Kemal rifiuterà il pericolo, escogitando un piano per rintraccerà sua figlia. L’uomo rapirà Deniz per lasciarla a casa dei nonni in attesa della pace con Nihan. Purtroppo Banu riferirà tutto a Emi e le conseguenze saranno terribili.