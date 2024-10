Endless Love anticipazioni: Kemal compie un ultimo gesto verso Nihan prima di morire

Momenti strappalacrime si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera – made in Turchia – segnalano che la cattiveria di Emir toccherà il fondo nel finale di stagione. L’imprenditore vorrà dividere Nihan e Kemal. Per questo motivo, l’uomo rapirà la pittrice per portarla su una scogliera, circondata da un campo pieno di mine. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal si recherà sul posto per salvare Nihan. L’uomo pregherà Emir di chiamare i soccorsi per spiegarle alla pittrice il percorso da fare per salvarsi. Molto presto, i due rivali rimarranno imprigionati nel campo minato mentre Nihan riuscirà a salvarsi.

Endless Love prossime puntate: Nihan legge la lettera scritta da Kemal prima di morire

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che la situazione prenderà una brutta piega quando Kemal farà esplodere accidentalmente una mina e morirà sotto gli occhi di Nihan. La pittrice sarà distrutta per la morte del marito. I telespettatori a questo punto scopriranno che l’ingegnere prima di morire aveva scritto una lettera alla moglie che aveva nascosto in casa. In essa, Kemal ribadirà l’amore incondizionato nei confronti di Nihan e di Deniz con le seguenti parole: “Non riuscirò mai a dimenticarti, sei il mio cuore, il mio segreto.” Tra poche puntate, i telespettatori scopriranno che Kemal è il vero padre di Deniz grazie al test del Dna. Pertanto, l’uomo avrà un confronto molto accesso con Nihan che avrà tragiche conseguenze.