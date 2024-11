Endless Love anticipazioni dal 2 al 7 dicembre: Nihan scopre la verità su Tarik

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 2 a sabato 7 dicembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Nihan verrà arrestata e condotta in carcere dopo essere stata messa nei pasticci da Asu e Emir. La pittrice verrà sottoposta ad un interrogatorio che però riuscirà a convincere Mercan della sua innocenza. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la detenzione di Nihan avrà vita breve perché Asu ritirerà la denuncia sporta nei suoi confronti. Intanto Mercan crederà che Tarik sia il responsabile della morte di Ozan e per questo organizzerà una trappola per catturarlo.

Endless Love puntate 2-7 dicembre: Nihan scopre che Tarik ha ucciso Ozan

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma dal 2 al 7 dicembre sui teleschermi di Canale 5, il commissario si presenterà all’orario di cena a casa Soydere con lo scopo di metterlo alle strette. Kemal, nel frattempo, prometterà a Zeynep che non sporgerà denuncia nei confronti di Tarik mentre Nihan avrà un duro scontro con Asu. La pittrice costringerà la cognata a farle confessare la verità sulla morte di Ozan. Da qui, verrà fuori il nome di Tarik come il responsabile di quanto successo. Nihan – scoperta la clamorosa notizia – deciderà di tenere la bocca cucita con Kemal mentre Leyla scoprirà che dietro ai recenti profitti dell’azienda si nasconde una frode. Infine Tarik confesserà a Zeynep di aver ucciso Ozan credendo che l’uomo fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo con un cuscino.