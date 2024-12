Endless Love anticipazioni dal 16 al 21 dicembre: Asu in manicomio, Emir isola Nihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena avranno luogo nelle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere dal 16 al 21 dicembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Kemal otterrà finalmente il divorzio da Asu anche se sarà costretto a cederle le quote aziendali. L’uomo deciderà comunque di trasferire le azioni a Mujgan per salvaguardare l’integrità dell’azienda. Nihan e Zeynep, invece, collaboreranno per mettere alle strette Asu ed ottenere la sua confessione. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir cercherà di intervenire nella situazione, scoprendo che Gurcan si è risvegliato e questo potrebbe mettere a rischio la posizione della sorella.

Endless Love puntate 16-21 dicembre: Asu viene rinchiusa in manicomio

Nelle puntate 16-21 dicembre di Endless Love, Asu sfrutterà un cavillo legale per evitare la condanna. Pertanto, la donna verrà trasferita in manicomio mentre Zehir rintraccerà Halil, seguito dagli scagnozzi di Emir. Leyla e Ayhan, invece, avranno intenzione di celebrare il loro matrimonio se il momento di gioia non venisse interrotto dalle tensioni con Emir. Nihan, intanto, farà la pace con i genitori di Kemal. Emir reagirà violentemente, rinchiudendo la pittrice in casa ed isolandola da tutti compresa Vildan. Mercan, invece, apparirà scossa dai sentimenti provati per Kemal. Pertanto, la commissaria deciderà di partire per cercare sollievo alla sua sofferenza. Zehir troverà prove compromettenti contro Emir mentre Zeynep accetterà la realtà ovvero di non poter avere un futuro con l’amante.