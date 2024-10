Endless Love anticipazioni: Emir rinchiude Kemal in una camera iperbarica prima delle nozze

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Emir tenterà di rovinare il matrimonio di Kemal. Per questo motivo, l’ingegnere allerterà la sua squadra di uomini per proteggere lui e sopratutto Nihan. Purtroppo Kemal cadrà lo stesso nella trappola organizzata da Emir ed i suoi scagnozzi che lo narcotizzeranno mentre si troverà dal barbiere per prepararsi al grande evento. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che i complici di Emir porteranno Kemal in un ospedale abbandonato per poi rinchiuderlo in una camera iperbarica a cui verrà tolto l’ossigeno. Intanto Zehir si metterà in contatto con Zeynep per chiederle se avesse sentito Emir mentre parlava di un losco piano ai danni di Kemal.

Endless Love prossime puntate: Zeynep e Zehir salvano Kemal prima delle nozze con Nihan

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Zeynep informerà Zehir di aver sentito parlare di un ospedale abbandonato. Per questo motivo, i due ragazzi riusciranno a localizzare la struttura ospedaliera ormai dismessa e tirar fuori Kemal prima che sia troppo tardi. L’ingegnere apparirà felice dell’aiuto della sorella e di Zehir per poi venire accompagnato nel luogo prescelto per il matrimonio. Nonostante tutto, Kemal riuscirà a sposare Nihan con una cerimonia civile che si terrà alla presenza di pochi invitati. I due diventeranno marito e moglie con i piedi nell’acqua mentre Zehir e Ayhan faranno loro da testimoni. Leyla e Tarik non potranno partecipare alla gioia dei due sposi in quanto si troveranno dietro alle sbarre, accusati di vari crimini.