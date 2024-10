Endless Love anticipazioni: come finisce per Emir? Finale drammatico per lui

Momenti drammatici si vivranno in occasione del finale di Endless Love in programma tra qualche mese in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca segnalano che non ci sarà il lieto fine tra Kemal e Nihan. Emir organizzerà una terribile vendetta proprio quando la coppia inizierà a vivere con la loro bambina. Il terribile imprenditore rapirà Nihan portando su una collina. Quando Kemal giungerà sul posto la sua amata lo pregherà di non avvicinarsi perché il campo è pieno di mine pronte ad esplodere da un momento all’altro. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal non ascolterà la consorte, continuando a camminare verso di lei finché non si fermerà certo di essere sopra ad un ordigno esplosivo. Nihan capirà che suo marito è in trappola e per questo inizierà ad urlare e disperarsi.

Endless Love prossime puntate: Kemal riesce a sconfiggere Emir

Nelle prossime puntate di Endless Love, Kemal pregherà Nihan di non agitarsi. Emir – che starà guardando la scena da lontano – correrà dalla pittrice per liberarla e portarla via. L’imprenditore cercherà di portare via l’ex moglie ma lei opporrà resistenza, gridando di non poter vivere senza Kemal. Ma quest’ultima implorerà Nihan di seguire il consiglio di Emir per il bene di Deniz. La pittrice a questo punto correrà incontro all’ex marito. Quando i due saranno vicini a Kemal capiranno di essere entrambi su di un ordigno pronto a scoppiare. Nihan, a questo punto, riuscirà ad allontanarsi e chiamare la polizia mentre gli artificieri giungeranno sul posto ma per i due rivali non ci sarà più nulla da fare. Kemal guarderà negli occhi Emir, dicendogli che questa è la sua fine per poi spostare il piede provocando l’esplosione della bomba e la loro morte.