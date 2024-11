Endless Love anticipazioni bomba: Emir e Asu commettono un omicidio, ecco chi eliminano

Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su C anale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Emir e Asu si macchieranno nuovamente le mani di sangue. Tutto inizierà quando che Asu inscenerà la sua morte per far ricadere la colpa su Kemal per vendicarsi della richiesta di divorzio. Tufan, a questo punto, aiuterà la ragazza nel suo diabolico piano, in quanto è da sempre cotto di lei. I due organizzeranno la fuga all’estero se non venissero scoperti da Emir. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu apparirà disperata, temendo di finire in carcere per aver organizzato l’incidente di Nihan. Emir, a questo punto, aiuterà sua sorella ad organizzare un nuovo piano che implicherà il sacrificio di un personaggio.

Endless Love nuove puntate: Emir e Asu uccidono Tufan

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Emir – approfittando di un momento di distrazione di Tufan – organizzerà il finto rapimento di Asu. La ragazza verrà legata e imbavagliata in un capanno abbandonata fin quando non verrà trovata da un uomo con un fucile in mano. Sarà in questo frangente che arriverà Tufan. Asu – fingendo di essere stata salvata dal rapimento – scapperà per il bosco inseguita da Tufan, che verrà investito da un camion. Molto presto, i telespettatori scopriranno che Emir e Asu avevano organizzato la morte del ragazzo, comprando l’autista del camion. L’incidente verrà ripreso dalle telecamere e per questo il decesso di Tufan passerà per qualcosa di accidentale.