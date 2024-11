Endless Love anticipazioni puntate 21 e 23 novembre: Kemal scopre la verità sull’incidente d’auto di Nihan

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma giovedì 21 e sabato 23 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Asu cercherà di allontanare i sospetti sull’incidente accaduto a Nihan su di lei. La donna chiederà a Tarik di far ricadere la colpa su Gurcan in modo che venga arrestato per omicidio. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Zehir si metterà sulle tracce di Gurcan che nonostante le torture non confesserà che Asu l’ha assoldato per manomettere i freni dell’auto di Nihan. Nel frattempo, Leyla confesserà alla sorella Vildan di aver intenzione di sposarsi con Vildan mentre Emir proverà a vendicarsi di sua sorella dopo aver scoperto che ha pianificato l’incidente di Nihan.

Nihan e Gurcan di Endless Love – www.ilsipontino.net

Endless Love anticipazioni 21-23 novembre: Kemal e Nihan interrogano Gurcan

Le anticipazioni di Endless Love riguardanti le puntate in onda il 21 e 23 novembre su Canale 5 rivelano che Emir cercherà di mettere Asu in cattiva luce davanti a Mujgan, informandola che ha organizzato l’ incidente. Una chiacchierata che sarà spiata da Nihan, la quale deciderà di affrontare a muso duro i due fratelli. Anche Kemal informato deciderà di mettere fine alle nozze con Asu, chiedendo la separazione. La donna sarà informata della richiesta di divorzio da parte del marito. Per questo motivo, tra i due coniugi scoppierà una violenta lite. Poco dopo, Kemal e NIhan riusciranno a trovare Gurcan, il quale confesserà di aver sabato l’auto della pittrice. Galip e Emir, invece, attenderanno con ansia l’arrivo di Asu in occasione della riunione dei soci nell’azienda di famiglia.