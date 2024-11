Endless Love anticipazioni: Baran prova ad uccidere Kemal durante le nozze con Nihan

Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Emir ingaggerà Baran per uccidere Kemal perché sa che è un malavitoso di primo livello. Infatti gli commissionerà l’omicidio di Soydere senza lasciare alcun tipo di traccia come ferite da proiettile o armi da taglio. Baran dirà a Emir di voler far morire di Kemal di ipossia, rinchiudendolo in una camera iperbarica senza ossigeno. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Baran e Emir organizzeranno il rapimento di Soydere. In dettaglio, i due complici addormenteranno l’uomo con del cloroformio per poi collocarlo in una camera iperbarica fin quando non sarà morto. Ma Baran si allontanerà dalla scena, vinto dai morsi di fame. Zeynep e Zehir, a questo punto, riusciranno a salvare Kemal da morte cerca.

Endless Love nuove puntate: Ayhan e Zehir sventato un attentato ai danni di Kemal alle sue nozze

Nelle nuove puntate di Endless Love, Kemal – appena salvato – si recherà su una spiaggia dove Nihan trepidante è in attesa di diventare sua moglie. Emir andrà su tutte le furie quando Baran lo informerà che Soydere è scomparso dalla camera iperbarica. Il malintenzionato per farsi perdonare gli assicurerà la morte di Kemal durante il suo matrimonio. L’ingegnere e la pittrice intanto diventeranno marito e moglie con una festa al quale parteciperanno parenti e amici. La coppia sarà protagonista di una danza tipica delle tradizioni turche. Baran, a questo punto, sarà pronto ad eliminare Kemal pugnalandolo durante il ballo. Ma la mossa sarà intercetta da Ayhan che insieme a Zehir sventerà l’attentato ai danni dello sposo.