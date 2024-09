Endless Love anticipazioni: Banu scopre il segreto di Emir e Zeynep, ecco come

Imperdibili colpi di scena accadranno durante i nuovi appuntamenti di Endless Love in programma a breve in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Grande attenzione sarà focalizzata su Banu. Come abbiamo visto, la ragazza era rimasta incinta di Emir che l’aveva costretta ad abortire nonostante fossero passati i 90 giorni. Nonostante questo, Banu è rimasta legata all’imprenditore per aiutarlo nei loschi affari. Sotto ordine, la donna ha sposato Tarik per fare la spia in casa Soydere visto che si sono trasferiti lì per i loro problemi economici. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che la convivenza non si rivelerà per nulla facile, in quanto Fehime dimostrerà di non sopportare Banu. Zeynep, nel frattempo, inizierà a flirtare con Hakan con la speranza di far ingelosire Emir. La ragazza chiederà all’uomo di legge se è libero ma lui sembrerà abbastanza seccato e le chiederà il motivo della telefonata.

Endless Love nuove puntate: Banu scopre che Emir e Zeynep hanno una storia extraconiugale

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5, Hakan confiderà a Zeynep di non averla più chiamata in quanto troppo impegnato sul lavoro. La sorella di Kemal molto presto capirà che lo sta disturbando. Zeynep a questo punto crederà che Hakan si sia allontanato da lei a causa di Emir. Ma l’uomo di legge negherà ogni cosa. La sorella di Kemal però continuerà a ribadire che la sta evitando da quando ha scoperto che ha una storia extraconiugale con Emir. Zeynep darà appuntamento all’uomo per il giorno seguente. Una conversazione che avrà risvolti inaspettati in quanto Banu ascolterà tutto di nascosto. La donna quindi sarà decisa ad usare il segreto di Zeynep e Emir per i suoi loschi scopi.