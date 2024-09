Endless Love anticipazioni: Kemal scopre la verità su Hakan grazie a Nihan

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni dello sceneggiato ambientato in Turchia rivelano che Hakan scoprirà che Ozan non si è suicidato ma è stato qualcuno ad ucciderlo. Pertanto, il commissario crederà che ci sia lo zampino di Emir. Nel frattempo Kemal informerà Hakan che il marito di Nihan aveva avvelenato Ozan perché voleva farlo rapire da alcuni suoi uomini. Il giovane chiederà poi alla pittrice un favore. La ragazza accetterà di spiare il suo diabolico marito anche se apparirà un po’ titubante. Quella sera stessa, Nihan chiamerà Kemal, dicendogli che sarebbe entrata nella camera di Emir e per spiarlo avrebbe usato il baby monitor di Deniz.

Endless Love anticipazioni: Kemal scopre che Hakan è complice di Emir

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Kemal chiamerà Hakan per raccontargli le sue intenzioni. Il giovane informerà l’uomo di legge che un barcaiolo doveva rapire Ozan per parlargli con lui. Nel frattempo Nihan inizierà a spiare suo marito quando quest’ultimo riceverà una telefonata da parte di Hakan in cui lo informa che Kemal ha trovato il barcaiolo che doveva rapire Ozan. Così Emir impartirà subito un ordine arrestare il barcaiolo in modo che il suo rivale possa parlare con lui. L’imprenditore poi chiamerà un personaggio misterioso con il quale ha intenzione di parlare di Ozan. Allo stesso tempo, Nihan telefonerà a Kemal dicendogli di aver scoperto che Hakan è un complice di Emir. Una scoperta choc che avrà non poche conseguenze all’interno dello sceneggiato turco.