Endless Love anticipazioni: Asu si costituisce per la morte di Ozan

Momenti avvincenti sono attesi nelle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni dello sceneggiato – made in Turchia segnalano che Mujgan riuscirà a riprendere in mano la sua vita dopo essere uscita dal coma. La madre di Emir non accuserà il marito di averla gettata dal balcone ma avrà lo stesso la sua rivincita. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Galip finirà in arresto per aver seppellito scorie radioattive nell’ambiente. Mujgan si recherà in carcere a trovare suo marito ma non per amore. La donna gli ricorderà che lui al contrario di lei non aveva mai amato i suoi figli. Nel frattempo Emir incontrerà Asu, che disperata lo supplicherà di non lasciarla da sola.

Endless Love prossime puntate: un infermiere confessa di aver avvelenato Ozan su ordine di Asu

Nelle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, un infermiere dell’ospedale dov’era ricoverato Ozan uscirà dal coma per incontrare la polizia. L’uomo confesserà di aver avvelenato il giovane Sezin su ordine di Asu. A questo punto, la polizia avrà la certezza che il mandante dell’omicidio era la sorella di Emir. Per questo motivo, Hakan chiamerà Kemal per raccontargli tutto. Nel frattempo, Asu giocherà d’anticipo e si costituirà alle forze dell’ordine per raccontare la sua versione dei fatti. La donna avrà la chiara intenzione di coprire le spalle al perfido Emir. Asu finirà dietro le sbarre oppure troverà un modo per evitare la condanna? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della serie tv turca per vedere cosa succederà.