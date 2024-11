Endless Love anticipazioni: Asu paga per i crimini che ha commesso

Diversi colpi di scena terranno l’alta l’attenzione del pubblico di Endless Love nel corso delle nuove puntate in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Asu pagherà per tutti i suoi crimini. Nihan infatti recupererà un audio in cui la ragazza confesserà tutte le sue colpe dalla morte di Ozan fino a quella di Tufan. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’audio non avrà valenza legale in quanto registrato illegalmente. Ma la svolta giungerà quando Mercan arresterà Ali che aveva aiutato Asu e Tufan a mettere in scena l’omicidio della ragazza. L’uomo rivelerà alla poliziotta che Asu non è stata sequestrata da Tufan ed ha inscenato la sua morte per incastrare Kemal. Un bel colpo per Mercan ma le sorprese non finiranno qui…

Endless Love nuove puntate: il giudice vuole condannare Asu all’ergastolo

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che Gurcan riprenderà conoscenza dopo un periodo di coma, tanto che Mercan si precipiterà in clinica per sottoporlo ad un interrogatorio. Asu capirà di essere nei pasticci sebbene pensi ad una soluzione per evitare il carcere. Il giudice potrebbe proclamarla incapace di intendere e di volere in quanto a 14 anni era stata ricoverata in una clinica psichiatrica. Asu, a questo punto, si costituirà confessando a Mercan i motivi che l’hanno spinto a commettere tali crimini. Poi ci sarà il processo dove parteciperanno Emir, Mujgan, Kemal e Nihan. Il giudice vorrà punire la ragazza con l’ergastolo. L’avvocato difensore, a questo punto, racconterà che la sua assistita ha problemi psichici che spingeranno la corte ad accertare la sua malattia mentale. Nihan sarà sconsolata credendo che Asu anche questa volta possa farla franca.