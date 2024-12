Endless Love anticipazioni: Asu evade dal manicomio e avvelena Leyla?

Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Asu compierà un nuovo gesto folle. La storyline prenderà il via quando la donna scapperà dal manicomio in cui verrà rinchiusa per i crimini commessi per introdursi nella casa di Leyla. Tutti gli ospiti saranno addormentati a causa di una torta che aveva fatto avvelenare Emir e per questo Asu entrerà indisturbata nella stanza di Leyla. Sarà qui che la donna proverà ad avvelenare la sorella di Vildan ma poi ci ripenserà all’ultimo minuto preferendo scagliare la sua ira contro Nihan. Asu si recherà nella stanza della pittrice per ucciderla ed impedirle così di avere il lieto fine con Kemal.

Endless Love nuove puntate: Leyla impedisce ad Asu di uccidere Nihan

Nelle nuove puntate di Endless Love, Leyla si sveglierà dopo aver sentito alcuni rumori nell’abitazione. La donna riuscirà ad impedire ad Asu di uccidere Nihan in uno scontro a fuoco con incredibili conseguenze. La sorella di Vildan sarà costretta a sparare alla criminale pur di impedirle di portare a termine il piano. Asu, a questo punto, verrà ricoverata in una clinica dove incontrerà Emir. In questo frangente, la donna chiederà a suo fratello di fare il possibile per impedire il lieto fine tra Nihan e Kemal. Allo stesso tempo, quest’ultimo capirà che il suo rivale aveva aiutato Asu ad entrare nell’abitazione di Leyla con intenzioni bellicose.