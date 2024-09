Endless Love anticipazioni: Asu e Fehime si alleano contro Kemal, ecco perché

Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che tutta la famiglia Soydere si riunirà a cena e per questo Fehime si metterà ai fornelli per preparare le pietanze. Sarà qui che Asu non riuscirà a nascondere la sua tristezza. La suocera, a questo punto, le chiederà se ci sono problemi con Kemal. La sorella di Emir risponderà inizialmente di no. Di qui, arriverà la replica di Fehime che le consiglierà di sposarsi il prima possibile con suo figlio. Asu, a questo punto, le risponderà se teme che Nihan possa confondere la mente di Kemal. Fehime affermerà di non essere preoccupata per questo. La sorella di Emir costringerà quindi la suocera ad essere sincera con lei.

Endless Love prossime puntate: Asu e Fehime non vogliono far scoprire a Kemal che Deniz è sua figlia

Nelle prossime puntate di Endless Love si apprende che Asu costringerà Fehime a raccontarle il suo segreto. La donna confesserà che la bambina di Nihan è la figlia di Kemal. Asu fingerà di essere disperata anche se dimostrerà di essere già a conoscenza della verità. Le due donne, a questo punto, uniranno le forze per impedire a Kemal di scoprire che Deniz è sua figlia. Un piano che non avrà il risultato sperato visto che l’ingegnere chiederà aiuto a due complici per compiere un test del Dna sulla bambina. Quello che scoprirà avrà importanti conseguenze all’interno di Endless Love, la serie tv in onda ogni giorno sui teleschermi di Canale 5 con un discreto successo di ascolti.