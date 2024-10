Endless Love anticipazioni: Asu condannata all’ergastolo per i suoi crimini

Interessanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – raccontano che Mercan scoprirà che dietro la morte di Ozan e di Tufan c’è lo zampino di Asu. La donna inoltre aveva provato a far passare Kemal come suo assassino. In questo modo, Asu si ritroverà con le spalle al muro e per questo Emir la convincerà a recarsi al comando di polizia per costituirsi e avere uno sconto di pena. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Asu sarà sottoposta ad un lungo interrogatorio dove confesserà tutti i suoi crimini. La donna rivelerà di aver avvelenato Ozan con l’aiuto di Gurkan e di aver manomesso i freni dell’auto di Nihan perché adirata dopo averla vista insieme a Kemal.

Endless Love prossime puntate: Asu finisce in una clinica psichiatrica

Nelle prossime puntate di Endless Love, Asu confesserà tutte le sue malefatte, rivelando anche di essersi finta morta perché voleva incolpare Kemal del suo omicidio e farlo sbattere in carcere per allontanarlo per sempre da Nihan. La donna ammetterà di aver posto fine alla vita di Tufan, pianificando un incidente stradale non ammettendo però di essere complice di Emir. Asu sarà quindi condannata all’ergastolo durante un processo. La difesa però troverà uno escamotage per non farle passare la sua esistenza all’interno di uno squallido carcere. I giudici sceglieranno di sottoporla ad una perizia psichica per farla internare all’interno di una clinica psichiatrica. Dopo una settimana, la donna verrà dichiarata instabile e internata in una struttura, dove il suo arrivo non sarà de migliori. La sorella di Emir verrà presa di mira dalle altre pazienti. Alla fine, la donna – fuori controllo – incolperà suo fratello di averla internata nonostante non si reputi pazza.