Endless Love anticipazioni 28 ottobre-2 novembre: Hakan fa una scoperta choc su Kemal

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Emir scoprirà di essere stato tradito e ingannato da Zeynep. L’imprenditore infatti capirà che la sua amante ha aiutato Kemal ad introdursi nella sua villa per portargli via Deniz. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir perderà il lume della ragione per quanto è accaduto, tanto da voler riportare a casa la bambina alquanto prima. Per questo motivo, l’uomo si avvarrà dei suoi scagnozzi per fare una lunga battuta di ricerca per ritrovare Deniz.

Endless Love, puntate 28 ottobre-2 novembre: Hakan scopre che Kemal è il padre di Deniz

Nelle puntate 28 ottobre – 2 novembre di Endless Love, la ricerca di Deniz si rivelerà più difficile del previsto. Nessuno riuscirà a scoprire dov’è stata nascosta la bambina e per questo Emir deciderà di farla pagare cara a Kemal. Hakan, intanto, scoprirà grazie alla confessione di Zeynep tutta la verità sulla piccola Deniz. L’uomo di legge apprenderà che l’ingegnere è il vero padre biologico della figlia di Nihan. Tarik, invece, si ritroverà a fare i conti con una scoperta molto inaspettata. L’uomo troverà una microspia all’interno della borsa di sua madre Fehime. Pertanto, Tarik deciderà di denunciare il fatto per individuare la talpa che ha deciso di tenere sotto controllo sua madre. Si ricorda ai telespettatori di Canale 5 che venerdì 1 novembre, la puntata della serie tv non andrà in onda.