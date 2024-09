Endless Love anticipazioni: “Asu aspetta un bambino”, la reazione di Kemal

Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Asu vivrà momenti terribili credendo di aver perso Kemal. Quest’ultimo metterà fine al loro fidanzamento e dopo averla lasciata correrà da Nihan sorprendendola con un bacio. Dagli spoiler di Endless Love rivelano che il bacio non cambierà la vita di Kemal e Nihan che non potranno vivere il loro amore alla luce del sole. Allo stesso tempo, Asu troverà un modo per riconquistare Kemal. Pertanto, la ragazza andrà a piangere a casa Soydere, chiedendo aiuto a Fehime.

Endless Love anticipazioni: Emir aiuta Asu ad impedire il ritorno tra Kemal e Nihan

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma a breve su Canale 5, Fehime prometterà ad Asu di provare a parlare con suo figlio. La ragazza poi si recherà da Emir con l’intenzione di dirgli che Kemal non vuole più sposarla. L’imprenditore temerà quindi un ritorno di fiamma tra il rivale e Nihan e per questo chiederà ad Asu di aiutarlo per mettere in atto alcune strategie. Emir correrà ai ripari chiedendo alla sorella di sedurre Kemal con la speranza di rimanere incinta. Una proposta che lascerà interdetta la ragazza sicura del fatto che tra lei e il figlio di Fehime non ci potrà essere più intimità. Emir avrà però le idee chiare su come costringere il rivale a stare con la sorella. L’imprenditore chiederà Serhat di pubblicare su un giornale che Asu è incinta di Kemal. Quest’ultimo rimarrà sconvolto quando leggerà la notizia e crederà che sia una trovata dall’ex per non perderlo. Nihan, invece, riuscirà a malapena a nascondere la sua disperazione davanti ad Emir. Come evolverà la storia? Non resta che attendere le prossime puntate della serie tv turca che ha stregato l’Italia.