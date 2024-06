Emoraggia digestiva su nave da crociera: salvata turista al largo di Vieste

Evacuazione medica di turista da nave da crociera nelle acque prospicienti il porto di Vieste

Nella giornata odierna, alle ore 10:00 circa, perveniva alla Sala Operativa di questo

Ufficio Circondariale Marittimo, dalla Centrale Operativa della Direzione Marittima di Bari,

una richiesta di soccorso dalla nave da crociera MSC SPLENDIDA diretta a Katakolo

(Grecia) a circa 14 miglia dal porto di Vieste.



La richiesta di soccorso riguardava l’evacuazione medica di una turista tedesca di 65

anni circa che necessitava di ospedalizzazione urgente per una diagnosi di emorragia

digestiva. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vieste, sotto

la direzione operativa di Bari, disponeva intervento della dipendente motovedetta CP

880, unità operativa destinata al servizio di ricerca e soccorso della vita umana in mare,

la quale giunta in prossimità della nave da crociera – che nel frattempo era stata dirottata

in direzione del porto di Vieste per agevolare le operazioni di soccorso – iniziava le

procedure di evacuazione medica dell’infortunata. Oltre alla donna, venivano trasbordati

il marito della e personale paramedico per assistenza medica.

Successivamente, giunti in porto, il personale militare, con l’assistenza del personale

paramedico imbarcato, provvedeva a sbarcare la donna e ad affidarla al personale

medico del 118 per le cure necessarie. Dopo aver stabilizzato la paziente, che appariva

provata e dolorante ma in buone condizioni generali, l’ambulanza dirigeva verso

l’ospedale “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA” di San Giovanni Rotondo per la

necessaria ospedalizzazione.