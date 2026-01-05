Emma Marrone rifiuta l'invito di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Un rifiuto che ha sorpreso tutti. Secondo quanto riportato dal magazine Chi, Emma Marrone avrebbe declinato l'invito di Stefano De Martino a partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi dedicata a...

Un rifiuto che ha sorpreso tutti. Secondo quanto riportato dal magazine Chi, Emma Marrone avrebbe declinato l'invito di Stefano De Martino a partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, in onda il 6 gennaio su Rai 1.

I rapporti tra i due ex restano cordiali

La notizia ha suscitato perplessità tra i fan della coppia simbolo di Amici 2010. Nonostante la storia d'amore finita da tempo e il matrimonio di lui con Belen Rodriguez, i rapporti tra Emma e Stefano sono sempre stati descritti come ottimi. Il rifiuto potrebbe essere legato a semplici conflitti di impegni professionali o a una strategia promozionale della cantante.

Interessante notare che entrambi saranno ospiti della nuova edizione di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi che ogni anno registra ascolti record. Questo dettaglio suggerirebbe che il rifiuto non sia legato a tensioni personali, ma a valutazioni strategiche sulla propria immagine televisiva. Il mondo dello spettacolo italiano continua a regalare colpi di scena inaspettati.