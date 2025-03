Emiliano: Protezione Civile segue situazione sisma foggiano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

EMILIANO: PROTEZIONE CIVILE REGIONALE SEGUE SITUAZIONE SISMA FOGGIANO

“Gli esiti dell’evento sismico registrato questa sera nel nord della Capitanata sono seguiti dal Dipartimento della Protezione civile regionale che si è messo subito in contatto con i comuni, le strutture locali di Protezione civile e i vigili del fuoco sul territorio”. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che sta seguendo la situazione per la quale al momento, non sarebbero stati registrati danni o richieste di soccorso. Anche al NUE 112 non risultano al momento chiamate di emergenza. I volontari della provincia di Foggia stanno monitorando il territorio.