Emiliano: “Dolore immenso per tutti noi pugliesi e per i tifosi del Foggia”

Un dolore immenso ha colpito ieri tutti noi pugliesi, in particolare i tifosi del Foggia Calcio, per la tragica perdita di Samuele, Michele e Gaetano. Quella che doveva essere una domenica di festa si è trasformata in un incubo per le loro famiglie e per tutti coloro che seguono lo sport con passione e dedizione. In questo momento di lutto, esprimo la mia vicinanza, a nome mio e di tutta la comunità pugliese, a chi soffre per questa perdita insopportabile. Le nostre preghiere sono rivolte anche ai feriti, nella speranza che possano superare questo terribile incidente.

Lo ha scritto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, su Facebook