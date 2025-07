[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emilia-Romagna: con la “scuola aperta” si combattono dispersione scolastica, solitudine e tempo vuoto e si punta sulla formazione di cittadini attivi e consapevoli.



La Regione Emilia-Romagna lancia un nuovo modello educativo con le linee guida 2025-2027 per il diritto allo studio: le scuole restano aperte oltre l’orario tradizionale, anche il pomeriggio e durante l’estate, divenendo laboratori di educazione permanente, spazi dove si sperimenta e si impara a imparare. Sport, aiuto compiti e attività gratuite trasformano gli edifici scolastici in presìdi civici contro l’isolamento e la povertà educativa. Un piano strutturale che prevede borse di studio garantite a tutti gli aventi diritto, trasporti gratuiti per oltre 200mila studenti e 18 milioni di euro destinati all’inclusione degli alunni con disabilità. Un investimento sul futuro volto a contrastare la dispersione scolastica, l’isolamento digitale e quel tempo che rischia di diventare vuoto.