Emergenza xylella e difesa degli ulivi secolari del Gargano: incontro a Cagnano Varano

L’allarme Xylella, che negli ultimi anni ha colpito duramente la Puglia, recentemente si è affacciato pericolosamente anche in provincia di Foggia.

Un’emergenza che rischia di interessare gli ulivi secolari del Gargano, simboli dell’identità storica, culturale e paesaggistica del territorio, danneggiando un segmento fondamentale della nostra economia agricola e delle nostre produzioni di eccellenza.

Mettere a punto un’efficace strategia di contrasto e prevenzione della diffusione del batterio è l’obiettivo dell’incontro – organizzato nell’ambito delle iniziative dedicate al trentennale dell’istituzione dell’Ente Parco – previsto per lunedì 1 dicembre, a partire dalle 17.30, nell’Aula consiliare del Comune di Cagnano Varano.

A discuterne con il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, saranno gli amministratori locali, il presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, i parlamentari delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato, le associazioni agricole, gli agronomi, i docenti universitari e i rappresentanti del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia.

Presenze autorevoli e competenti, che metteranno a confronto l’analisi della situazione, proposte e soluzioni.

Un importante momento per costruire una sinergia tra istituzioni, finalizzata a proteggere questa immensa ed antica ricchezza del Gargano.