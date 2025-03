[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emergenza idrica: grido d’allarme inascoltato. Agricoltura a rischio in Capitanata

“L’11 marzo si terrà un Consiglio monotematico sull’emergenza acqua in Puglia. Ricordo brevemente che poche settimane fa mi sono accampato nell’aula consiliare della Regione per attirare l’attenzione su questo problema di cui mi sono interessato, portando avanti varie iniziative, dal 2021. La più importante è stata quella del 22 novembre del 2022, quando sollevai con forza il problema dell’emergenza idrica in Capitanata, nel Consiglio monotematico sullo Sviluppo della Provincia di Foggia, che proposi io stesso e ottenni dopo lunghe battaglie. Prima di allora, nessuno si era occupato in modo organico del tema delle risorse idriche in Puglia. Sono stato il primo e il solo per tanto tempo”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Antonio Tutolo (capogruppo Per la Puglia) alla vigilia della seduta di domani.

“Ebbene, nel mio intervento del 2022 identificai l’agricoltura come la chiave per lo sviluppo del territorio – afferma Tutolo -, ma sottolineai l’assoluta necessità di risolvere la grave carenza d’acqua. In sintesi evidenziai la necessità di investire in infrastrutture cruciali come la Diga di Piano dei Limiti e l’Invaso di Palazzo d’Ascoli, l’assurdità di vedere il Molise sprecare milioni di metri cubi d’acqua, mentre la Capitanata soffre la sete, e la disparità di trattamento rispetto all’emergenza idrica del Nord. Attenzione, perché, come ho spiegato più volte, la questione dell’acqua Molise-Puglia per competenza deve essere gestita dal Governo e non semplicemente tra regioni.



Invece siamo stati ignorati. A distanza di tre anni la situazione si è aggravata. Non c’è acqua per l’agricoltura della Capitanata. I dati recenti mostrano che gli invasi della Capitanata contengono solo un quarto della capacità e questo sta portando a delle perdite ingenti per il comparto agricolo.



Lo scopo della politica è la previsione – conclude il consigliere -, non la mera gestione delle emergenze. Continuerò a battermi affinché questo problema trovi soluzioni concrete e durature”.