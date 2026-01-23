Elsa Rubino si sveglia dal coma dopo 22 giorni

Una notizia che riaccende la speranza arriva dalla Svizzera. Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ustionata nell'incendio della discoteca Constellation a Crans Montana la notte di ...

Una notizia che riaccende la speranza arriva dalla Svizzera. Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ustionata nell'incendio della discoteca Constellation a Crans Montana la notte di Capodanno, si è svegliata dal coma dopo 22 giorni.

Le parole del padre Lorenzo

"Elsa ha aperto gli occhi e ci ha riconosciuti", ha dichiarato il padre Lorenzo Rubino, visibilmente commosso. La ragazza è ancora ricoverata nell'ospedale universitario di Zurigo dove dovrà sottoporsi a nuovi interventi chirurgici, ma il risveglio rappresenta un importante passo avanti nel suo percorso di guarigione. Come emerge da altri casi di cronaca, ogni giorno può portare sviluppi decisivi.

Il tragico rogo di Capodanno

L'incendio nella discoteca svizzera ha provocato diverse vittime e numerosi feriti, molti dei quali giovani italiani. Elsa si trovava al Constellation per festeggiare l'arrivo del nuovo anno quando le fiamme sono divampate improvvisamente. La 15enne ha riportato gravi ustioni che hanno richiesto un lungo coma farmacologico. Resta in condizioni serie ma stabili.

Il coraggio delle sopravvissute

Nelle stesse ore un'altra sopravvissuta, Eleonora Palmieri, ha mostrato sui social il volto segnato dalle ustioni, lanciando un messaggio di forza e resilienza. Le giovani coinvolte nella tragedia stanno affrontando un difficile percorso di recupero fisico e psicologico.