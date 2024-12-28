Elodie: "Iannone rispetta i miei limiti"

Elodie è al settimo cielo con il suo compagno Andrea Iannone, il noto pilota di MotoGP, con cui condivide la vita dal 2022. In una recente intervista al Corriere della Sera, la cantante ha parlato del...

Elodie è al settimo cielo con il suo compagno Andrea Iannone, il noto pilota di MotoGP, con cui condivide la vita dal 2022. In una recente intervista al Corriere della Sera, la cantante ha parlato del loro rapporto e della sua personale avversione alla velocità. Sebbene Andrea corra ad alta velocità, Elodie confessa di non superare mai i 50 chilometri orari e di chiedere sempre al compagno di rispettare i limiti durante i viaggi in auto. Il rombo del motore la spaventa, ma nonostante ciò, trova molto sexy il suo partner quando torna sudato dalle gare.

Il Sanremo di Elodie

Oltre alla sua relazione, Elodie si prepara per una nuova avventura: sarà tra i Big della prossima edizione del Festival di Sanremo, dove presenterà il brano "Dimenticarsi alle 7". La canzone, che riflette il suo spirito vivace, segnerà un cambio di registro nella sua vocalità. Dopo Sanremo, la cantante avrà l'opportunità di esibirsi live a San Siro e al Maradona di Napoli, eventi che la entusiasmano e la motivano a superare sempre nuovi traguardi. Con questa combinazione di amore e musica, Elodie si appresta a vivere un periodo straordinario.