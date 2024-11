Elodie ha rischiato di rimanere gravemente ferita: il racconto

Durante un’intervista radiofonica, Elodie ha condiviso un episodio curioso che le è accaduto a Milano. Per poco la nota cantante non rimaneva gravemente ferita. Elodie ha raccontato che, mentre stava uscendo da un supermercato, ha rischiato di essere travolta da un monopattino.

Elodie: il battibecco con la conduttrice

Elodie ha avuto una brutta esperienza a Milano. Venerdì 23 novembre, la cantante è intervenuta come ospite nel programma radiofonico di Lucilla Agosti su R101. L’intervista, che ha subito catturato l’interesse del pubblico, ha fatto parlare di sé anche per un vivace scambio di opinioni tra la conduttrice e l’artista, aggiungendo ulteriore risonanza mediatica all’evento.

Un monopattino l’ha quasi investita

Prima del momento clou dell’intervista, Elodie ha raccontato ai radioascoltatori un curioso episodio accaduto il giorno precedente, catturando l’attenzione con un aneddoto che l’ha vista protagonista. Di Patrizi ha raccontato: “Ieri mi hanno quasi investito. Esco dal supermercato, sul marciapiede…uno con sti maledetti monopattini”. L’interprete di Black Nirvana ha precisato: “E mi ha pure detto ‘Guarda’. Ma dove devo guardare? Devi stare per strada. Quindi l’ho pure mandato a…poi mi sono detta ‘Elodie, calmati'”. L’episodio è stato prontamente segnalato dalla pagina fan Elodie out of context, che ha condiviso il momento sui social caricandolo su X, dove ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti.