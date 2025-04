Elisa Isoardi spiega perchè nelle foto si mostra senza filtri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Mostrarsi per come si è, è una conquista”. Con queste parole, Elisa Isoardi, conduttrice di “Linea Verde Italia”, spiega al settimanale Gente la sua scelta di pubblicare sui social media foto naturali e senza filtri. La decisione arriva dopo alcuni commenti ricevuti in seguito a uno scatto in costume intero durante un recente viaggio di lavoro in Kenya.



Elisa Isoardi ed il bagno nell’Oceano Indiano

Isoardi, 42 anni, era in Africa per registrare una puntata del programma. Proprio in quell’occasione, si è concessa un bagno nell’Oceano Indiano all’alba e ha condiviso una foto spontanea. Sebbene molti abbiano apprezzato la sua autenticità, non sono mancate critiche sulle sue “forme più morbide”.

La conduttrice rivendica con orgoglio la sua scelta: “La conquista è proprio questa: mostrarsi per come si è, consapevoli di ciò che sei, dell’età che hai. Del tuo corpo, pregi e difetti, delle piccole imperfezioni, che poi sono quelle che ti rendono unica, fiera di ciò che hai costruito finora”. Isoardi si dice fiera del suo percorso e guarda avanti con passione e gratitudine per le opportunità lavorative.

Nonostante la sua apertura sui social riguardo al suo aspetto naturale, Isoardi rimane riservata sulla sua vita privata, evitando di commentare i rumors su un suo presunto legame con lo chef Ernesto Iaccarino.