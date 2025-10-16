[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eliminazione vincoli Peep: meno costi per cittadini e più efficienza amministrativa

Nella seduta consiliare tenutasi il 14 ottobre è stata approvata all’unanimità, dunque anche con il voto favorevole delle minoranze presenti in aula, la modifica per la procedura di eliminazione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone massimo di locazione nell’ambito dei Piani di Edilizia Economia e Popolare.

In particolare, è stato stabilito come non dovuta la convenzione integrativa notarile per l’eliminazione dei suddetti vincoli per coloro che hanno il diritto di proprietà di un immobile presente all’interno di un Piano di Edilizia Economica e Popolare la cui convenzione urbanistica è stata sottoscritta entro il 31.12.1996.

Si tratta di un provvedimento in grado di aiutare le famiglie che versano in queste condizioni, le quali non dovranno più sostenere le spese notarili; inoltre, l’ufficio preposto al disbrigo delle relative pratiche avrà meno incombenze con il conseguente effetto che l’azione amministrativa potrà migliorare in termini di efficienza e celerità.

Questo provvedimento, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, è la dimostrazione che maggioranza e minoranze, pur nel rispetto dei propri ruoli, possono e devono collaborare nell’interesse della nostra comunità con senso di responsabilità e confronto costruttivo.

Consapevoli che c’è ancora tanto da fare, lavoriamo ogni giorno, con abnegazione, passione e spirito di servizio al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.

avv. Giovanni Mansueto

Assessore alla Rigenerazione e Pianificazione Urbana