Elga Enardu pronta a voltare pagina dopo Diego Daddi? “Single sto bene ma mi auguro di…”

Si è parlato a lungo della fine della storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddi, gli ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di dirsi addio dopo ben sedici anni d’amore spiazzando non poco i fan.

A parte qualche breve momento di crisi sono sempre apparsi uniti e super innamorati, proprio per questo motivo i loro fan non si aspettavano affatto la rottura. Ad annunciare la separazione per prima è stata l’ex tronista dicendo che era per lei un momento complesso. Poco dopo Diego Daddi ha lasciato tutti senza parole mostrandosi sui social con la sua nuova fidanzata.

Elga Enardu vuole ritrovare l’amore dopo la rottura con Diego Daddi? Cosa ha detto l’ex tronista sui social

Nelle scorse settimane in molti hanno criticato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne per aver voltato pagina così in fretta. La sua fidanzata Barbara ha però precisato che hanno iniziato il loro flirt solo dopo la sua separazione da Elga Enardu, aveva anche detto che loro due non sono mai state amiche.

Elga Enardu nelle scorse ore ha risposto sui social ad alcune domande dei fan. Qualcuno le ha chiesto se sta pensando di rifarsi una vita. Lei, in merito ad una nuova relazione sentimentale, ha detto che non sono cose che si possono decidere. Ha poi aggiunto: “Una cosa è certa, da single sto bene e quello che mi auguro per la mia vita è proprio questo, di continuare a stare sempre meglio”.