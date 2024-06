Arrivano i primi dati delle prime sezioni scrutinate a Manfredonia. (5 su 59) Seguendo il trend nazionale il partito di Giorgia Meloni anche a Manfredonia si attesta al 25% testa a testa con il M5S al 25% e terzo il PD con circa il 23%.

Per le preferenze, Tra i più suffragati Decaro per il PD e Mario Furore per il M5S