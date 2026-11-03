Elezioni Americane Midterm: Mediaset cambia la programmazione con speciali su Rete 4 e Canale 5

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Le Elezioni Americane Midterm conquistano il prime time e la notte televisiva italiana. Tra il 3 e il 4 novembre, Mediaset dedicherà gran parte della propria informazione al voto negli Stati Uniti, considerato uno degli appuntamenti politici più importanti dell’anno.

Rete 4 e Canale 5 seguiranno l’andamento dello scrutinio con dirette, approfondimenti e programmi speciali affidati ad alcuni dei volti più noti del giornalismo del gruppo. Nicola Porro accompagnerà il pubblico durante la notte elettorale, mentre Cesara Buonamici analizzerà i primi risultati nel mattino successivo. Anche Bianca Berlinguer riserverà ampio spazio al voto americano. Chi seguirà le Elezioni Americane Midterm su Mediaset? Quali speciali andranno in onda tra il 3 e il 4 novembre? E come cambierà la programmazione di Rete 4 e Canale 5?

Nicola Porro segue in diretta la notte delle Elezioni Americane Midterm

La copertura Mediaset partirà nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre. Su Rete 4, Nicola Porro condurrà “Speciale Quarta Repubblica – Midterm”, una lunga maratona informativa che accompagnerà gli spettatori fino alle 6 del mattino. Il giornalista commenterà i dati provenienti dagli Stati Uniti e analizzerà gli scenari politici che emergeranno nel corso dello scrutinio.

L’appuntamento rappresenta il cuore della programmazione dedicata alle Elezioni Americane Midterm e permetterà al pubblico di seguire in tempo reale l’evoluzione del voto.

Cesara Buonamici racconta i primi risultati nello Speciale Tg5

Alle 6 del mattino la copertura si sposterà su Canale 5. Cesara Buonamici guiderà “Speciale Tg5 – Midterm, quale America?”, in onda fino alle 8. La giornalista farà il punto sui risultati emersi durante la notte e analizzerà i nuovi equilibri politici usciti dalle urne.

Gli aggiornamenti proseguiranno poi nel corso della giornata all’interno delle edizioni dei telegiornali e dei programmi di approfondimento Mediaset.

Canale 5 tornerà inoltre sul voto americano anche in seconda serata con un ulteriore speciale del Tg5 dopo la messa in onda della nuova puntata di Viola come il mare.

Bianca Berlinguer dedica la prima serata al voto negli Stati Uniti

Le Elezioni Americane Midterm troveranno spazio anche nella programmazione della prima serata. Bianca Berlinguer analizzerà infatti risultati, conseguenze politiche e possibili ripercussioni internazionali nel corso della nuova puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4.

La giornalista approfondirà i temi più importanti emersi dalle urne e commenterà i possibili effetti del voto sugli equilibri americani e internazionali.

Tra dirette notturne, speciali mattutini e approfondimenti serali, Mediaset costruisce così una copertura completa delle Elezioni Americane Midterm, trasformando il voto statunitense nell’evento centrale della giornata televisiva del 4 novembre.