Chi l'ha visto?, anticipazioni 4 novembre: il mistero di Rahel, Mirella Gregori e il caso Lida Taffi Pamio

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Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 dedicato ai casi di cronaca, alle persone scomparse e alle richieste di aiuto del pubblico. La puntata di mercoledì 4 novembre accenderà i riflettori su alcune vicende che continuano a lasciare interrogativi senza risposta e a tenere con il fiato sospeso familiari e investigatori.

In primo piano ci sarà la scomparsa di Rahel, la studentessa di 28 anni sparita dal Campus universitario di Arcavacata di Rende. La trasmissione proporrà nuove testimonianze e cercherà di ricostruire gli ultimi movimenti della giovane. Spazio anche al caso di Lida Taffi Pamio e agli sviluppi emersi sulla scomparsa di Mirella Gregori grazie al lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta. Cosa è successo a Rahel? Il processo di revisione sul caso Pamio può cambiare tutto? E quali novità emergono sulla scomparsa di Mirella Gregori?

Rahel, nuove testimonianze sulla studentessa scomparsa a Cosenza

L’attenzione della puntata si concentrerà soprattutto sul caso di Rahel, la ventottenne scomparsa dal Campus universitario di Arcavacata di Rende.

Della giovane non si hanno ancora notizie e il tempo continua a scorrere senza risposte concrete. La redazione raccoglierà nuove testimonianze e proverà a fare luce sulle ore che hanno preceduto la scomparsa.

Resta da capire se la ragazza abbia deciso di allontanarsi dopo aver vissuto un momento particolarmente difficile oppure se qualcuno possa averla spaventata. Gli ultimi elementi raccolti potrebbero aiutare a delineare un quadro più chiaro della vicenda.

Chi l’ha visto? Lida Taffi Pamio, documenti inediti sul processo di revisione

Nel corso della serata, Chi l’ha visto? tornerà anche sull’omicidio di Lida Taffi Pamio, una vicenda giudiziaria che continua a dividere e a far discutere.

Per il delitto ci sono due donne coinvolte: Monica Busetto, che ha sempre dichiarato la propria innocenza, e Susanna Lazzarini, che ha confessato l’omicidio della Pamio e di un’altra donna.

La trasmissione mostrerà documenti inediti e analizzerà gli sviluppi del processo di revisione in corso. L’attenzione si concentrerà soprattutto sulla posizione di Monica Busetto e sulla possibilità che il nuovo procedimento possa portare a una svolta.

Mirella Gregori, la sorella racconta le ultime novità delle indagini

Ampio spazio troverà anche il caso di Mirella Gregori, una delle scomparse più misteriose della cronaca italiana.

Negli ultimi mesi sono emersi nuovi elementi grazie al lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta. La trasmissione approfondirà queste novità attraverso testimonianze esclusive e documenti raccolti dalla redazione.

In studio interverrà Maria Antonietta Gregori, che da anni continua a chiedere verità sulla sorte della sorella. Il suo racconto contribuirà a ripercorrere una vicenda che, ancora oggi, attende risposte definitive.

Come sempre, la puntata darà spazio anche agli appelli, alle segnalazioni dei telespettatori e alle richieste di aiuto per persone scomparse o in difficoltà, uno degli elementi che da sempre caratterizzano il programma di Rai 3.