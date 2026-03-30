Politica Manfredonia
Elezione del Consiglio Provinciale: i candidati di Manfredonia
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Elezione del Consiglio Provinciale: i candidati di Manfredonia
Il 19 aprile 2026 la Provincia torna al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel seggio costituito presso la sede della Provincia.
Il presidente in carica, Avv. Giuseppe Nobiletti, ha firmato il decreto di convocazione dei Comizi elettorali.
Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili nell’apposita sezione dedicata alla tornata elettorale del 19 aprile 2026.
I CANDIDATI DI MANFREDONIA
“CAMPO LARGO PER LA CAPITANATA”
Alfredo De Luca
Libero Palumbo
“LA PROVINCIA SEI TU”
Nicola Mangano
“INSIEME PER LA CAPITANATA”
Gianpio Ognissanti
“FRATELLI D’ITALIA”
Vincenzo Di Staso