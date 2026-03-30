Politica Manfredonia

Elezione del Consiglio Provinciale: i candidati di Manfredonia

Redazione30 Marzo 2026
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Elezione del Consiglio Provinciale: i candidati di Manfredonia

Il 19 aprile 2026  la Provincia torna al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel seggio costituito presso la sede della Provincia.

Il presidente in carica, Avv. Giuseppe Nobiletti, ha firmato il decreto di convocazione dei Comizi elettorali.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili nell’apposita sezione dedicata alla tornata elettorale del 19 aprile 2026.

I CANDIDATI DI MANFREDONIA

“CAMPO LARGO PER LA CAPITANATA”
Alfredo De Luca
Libero Palumbo


“LA PROVINCIA SEI TU”
Nicola Mangano


“INSIEME PER LA CAPITANATA”
Gianpio Ognissanti


“FRATELLI D’ITALIA”
Vincenzo Di Staso

Redazione30 Marzo 2026
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