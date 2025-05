Elena Sofia Ricci ed il toccante aneddoto su Nancy Brilli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elena Sofia Ricci, 63 anni, si prepara a condurre la cerimonia dei David di Donatello il 7 maggio, rivelando aspetti intimi della sua vita. L’attrice ha aperto il suo cuore raccontando il dolore per il tradimento del primo marito, Luca Damiani, con Nancy Brilli, un triangolo che ancora le lascia cicatrici: «Perdono, ma non dimentico».



Le scene di Elena Sofia Ricci con Sorrentino



Ricci ha anche condiviso l’esperienza di una scena di nudo nel film di Paolo Sorrentino, un atto simbolico di rivincita e sofferenza femminile, interpretando Veronica Lario. Ricorda come il film le abbia restituito fiducia nel cinema e come il set le abbia dato forza, anche grazie al sostegno di un macchinista che le fece coraggio. La sua vita sentimentale e familiare è stata movimentata: il rapporto difficile con il padre, Pino Passalacqua, e il recupero con i figli dopo anni di tensione. Ricci si definisce una donna appassionata, in una fase di introspezione e autostima, desiderosa di pensare a se stessa. Tra carriera, dolore e rinascita, Elena Sofia Ricci si mostra genuina e forte, pronta a condividere il suo percorso con il pubblico, anche attraverso il suo ruolo di conduttrice ai prossimi David di Donatello.