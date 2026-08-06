Eddie Brock su Sanremo: “Ecco perché sono arrivato ultimo”

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Eddie Brock si era imposto sulla scena musicale grazie al singolo Non è Mica Te, capace di superare le 100 mila copie vendute. Aveva poi conquistato un posto tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026. La chiamata di Carlo Conti per portare sul palco dell’Ariston Avvoltoi sembrava rappresentare la consacrazione definitiva del cantautore romano. Le aspettative, però, sono state disattese. La sua partecipazione si è conclusa con l’ultimo posto nella classifica finale, alle spalle di Mara Sattei, Leo Gassmann e Dargen D’Amico. Un epilogo che l’artista non ha mai completamente digerito e che oggi torna al centro dell’attenzione dopo il suo duro sfogo contro il Festival e il mondo della musica.

Eddie Brock riapre il caso Sanremo: «Altri hanno fatto più marchette di me»

Il verdetto del Festival è stato molto diverso da quello raccolto sulle piattaforme digitali. Se da un lato Avvoltoi ha continuato a macinare numeri, superando gli 11 milioni di riproduzioni su Spotify e arrivando fino alla 21ª posizione della classifica FIMI, dall’altro la gara dell’Ariston si è conclusa con l’ultimo posto in classifica. Tornando su quell’esperienza durante il Festival Bacco, Eddie Brock ha espresso tutta la sua amarezza, sostenendo che il risultato non sarebbe dipeso esclusivamente dal valore del brano. Secondo il cantautore romano, infatti, alcuni artisti avrebbero beneficiato di dinamiche che andrebbero oltre la musica, arrivando ad affermare che chi lo ha preceduto in classifica avrebbe fatto «più marchette» di lui.

Eddie Brock ha spiegato: “Quando non sei nessuno sono tutti amici tuoi. Quando fai qualcosa sono inizialmente amici tuoi, però appena sei poco, poco più di loro, tac, sei cattivo, capito? A me non è che mi sia piaciuto molto quel periodo là. E quindi cosa ho fatto? Ho scritto questa canzone per tutte le persone che ti girano intorno nel momento di fragilità e che approfittano delle debolezze altrui e l’ho portata al Festival di Sanremo. Ovviamente è arrivata ultima perché ovviamente ci sono state persone che hanno fatto più marchette di me. Sono cose che capitano”.

FONTE:

Biccy