Belén Rodriguez punta a Sanremo? Le indiscrezioni

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L’edizione 2027 del Festival di Sanremo è ancora lontana, ma il fermento attorno alla kermesse è già altissimo. Da quando Stefano De Martino è stato annunciato come direttore artistico e conduttore, ogni indiscrezione sui possibili protagonisti finisce inevitabilmente sotto i riflettori.

Tra i nomi più chiacchierati delle ultime ore c’è quello di Belén Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, non avrebbe interessi solamente verdo un’eventuale ospitata sul palco dell’Ariston, ma coltiverebbe un’ambizione decisamente più sorprendente.

Secondo i rumor rilanciati dalla stampa di gossip, Belén potrebbe esordire presto con un progetto musicale. La showgirl vorrebbe, infatti, esordire come cantante. Una prospettiva che, se dovesse concretizzarsi, renderebbe ancora più curioso l’intreccio con l’ex marito Stefano De Martino, chiamato a guidare il suo primo Festival.

Naturalmente si tratta, almeno per ora, di indiscrezioni prive di conferme ufficiali, ma tanto è bastato per accendere la curiosità dei fan.

Belén registra nuovi brani: il sogno è il palco dell’Ariston

A rilanciare il retroscena è il settimanale Oggi, secondo cui Belén Rodriguez avrebbe iniziato a dedicarsi con grande impegno alla musica. La showgirl sarebbe stata avvistata più volte in uno studio di registrazione milanese, dove starebbe incidendo alcuni brani inediti realizzati su misura per la sua voce.

L’obiettivo, secondo le ultime voci di corrisodio, sarebbe quello di provare a candidarsi tra i Big del Festival di Sanremo 2027, un’edizione che avrebbe un sapore particolare visto che a dirigerla sarà proprio Stefano De Martino. Un’eventualità che rischierebbe di mettere il conduttore in una posizione delicata, considerando il legame personale con l’ex moglie, anche se al momento non esiste alcuna conferma che una candidatura del genere sia realmente sul tavolo.

Nelle stesse ore continuano inoltre a circolare altre voci sul possibile coinvolgimento di Belén nel Festival, tra chi la immagina come ospite e chi ipotizza una presenza al fianco di Stefano. Tuttavia, nessuna delle indiscrezioni è stata confermata dalla Rai o dai diretti interessati.

Per il momento, dunque, il sogno di vedere Belén Rodriguez sul palco dell’Ariston come cantante resta soltanto un rumor. Se davvero la showgirl deciderà di intraprendere questa nuova sfida artistica lo si scoprirà soltanto nei prossimi mesi, quando inizieranno a delinearsi i contorni del primo Festival di Sanremo firmato Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, primo piano (Fonte: Google)

FONTI:

Libero Magazine