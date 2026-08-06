Sanremo Giovani, Stefano De Martino attua una rivoluzione

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Con Stefano De Martino inizia una nuova era anche per Sanremo Giovani. In vista del Festival di Sanremo 2027, la Rai ha annunciato un’importante modifica al regolamento della competizione dedicata ai talenti emergenti, cambiando il percorso che porterà i giovani artisti sul palco dell’Ariston.

La principale novità riguarda il numero dei vincitori: non saranno più in diversi ad accedere al Festival, ma un solo artista conquisterà il pass per la categoria dei Campioni. Una scelta che segna una netta discontinuità rispetto alle ultime edizioni e che punta a rendere ancora più prestigiosa la vittoria del concorso.

Il nuovo regolamento sarà pubblicato il 7 agosto, mentre le iscrizioni apriranno il 17 agosto. La finale di Sanremo Giovani è invece prevista per il 18 dicembre su Rai 1, quando verrà decretato il nome del cantante destinato a entrare direttamente nel cast del Festival di Sanremo 2027.

Un solo vincitore accederà ai Campioni di Sanremo 2027

La rivoluzione voluta da Stefano De Martino elimina di fatto il meccanismo che, negli ultimi anni, consentiva a più giovani artisti di approdare al Festival. Al termine del percorso di selezione sarà infatti proclamato un unico vincitore, che entrerà direttamente nella categoria dei Campioni di Sanremo 2027.

Il nuovo iter partirà con una fase di audizioni che porterà alla selezione di 60 artisti. Da questi saranno scelti 30 concorrenti, provenienti sia dalle candidature di Sanremo Giovani sia da Area Sanremo. Successivamente si arriverà ai sei finalisti che si sfideranno nella serata conclusiva del 18 dicembre. Solo uno di loro conquisterà il prestigioso accesso al Festival.

Questa modifica rappresenta il primo vero intervento di De Martino sull’impianto artistico della manifestazione che guiderà nel 2027. L’obiettivo è aumentare il valore competitivo di Sanremo Giovani e fare in modo che il vincitore possa confrontarsi direttamente con i Big della musica italiana, senza una categoria separata dedicata alle Nuove Proposte.

Fonte: Facebook

FONTI:

Rainews.it

Radio Italia