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Manfredonia, Schiavone annuncia il rifacimento della stradina della Silac

L’abbiamo fatto di nuovo: un altro impegno mantenuto.

Che bel risveglio questa mattina per i residenti della zona dei comparti che finalmente possono contare su un’altra strada di accesso e di uscita, completamente rifatta, più sicura, più decorosa e più funzionale per tutti.

Era un impegno che avevamo assunto con chi vive in questa parte della città e oggi possiamo dire, con i fatti, di aver mantenuto anche questa promessa.

Nel video potete vedere il risultato dell’intervento fatto sul tratto che tutti noi chiamiamo la stradina della Silac.

Sappiamo bene che c’è ancora tanto da fare, ma non ci fermeremo qui. Insieme a tutta l’amministrazione ed in particolar modo all’Assessore all’Urbanistica Giovanni Mansueto abbiamo già in programma ulteriori interventi per continuare a migliorare questa zona, renderla sempre più vivibile e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini.

Passo dopo passo, con serietà e lavoro quotidiano, continuiamo a costruire una Manfredonia più bella, più sicura e più moderna.