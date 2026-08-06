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Manfredonia, la Giunta approva la rimodulazione dei proventi del Codice della Strada

📍 MANFREDONIA – Un ulteriore e decisivo passo avanti nel percorso di rafforzamento del Corpo di Polizia Locale e nel potenziamento dei presidi di sicurezza su tutto il territorio comunale.

Con la recente deliberazione di Giunta Comunale del 05/08/2026, l’Amministrazione ha approvato una mirata ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada per l’anno 2026.

La misura consente di destinare importanti risorse al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario degli agenti , con l’obiettivo di intensificare:

🛑 Sicurezza Stradale: controlli mirati e prevenzione degli incidenti.

🧹 Prevenzione del Degrado Urbano: decoro, igiene e vivibilità dei quartieri.

💪🏻Vigilanza sulle Occupazioni Abusive: verifiche sul rispetto del suolo pubblico e delle concessioni.

L’intervento si inserisce nell’alveo delle novità introdotte dal Decreto Sicurezza, che consente agli Enti locali di destinare i proventi dell’art. 208 C.d.S. al compenso del lavoro straordinario per obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana .

🗣️ Dichiarazione dell’Assessora al Personale, Sara Delle Rose:

«Questa deliberazione rappresenta un ulteriore e concreto passo nel percorso di rafforzamento della Polizia Locale e di valorizzazione delle risorse umane del Comune . Consapevoli delle storiche carenze organiche del Corpo, stiamo mettendo in campo ogni strumento utile, dalle collaborazioni con altri Enti, come l’accordo istituzionale stipulato con il Comune di Foggia , fino all’ottimizzazione delle risorse dell’art. 208, per garantire la copertura finanziaria delle prestazioni straordinarie necessarie.

Desidero rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento al Sindaco, alla Dirigente dott.ssa Ciuffreda e all’Ufficiale Vice Commissario M. Tino : grazie al lavoro di squadra e a una visione condivisa , abbiamo perseguito insieme gli stessi importanti obiettivi»

