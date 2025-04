[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È venuto a mancare stamattina il famoso calciatore Mario Guerra, detto Mario u nerie

Manfredonia, È venuto a mancare stamattina ,il famosissimo calciatore del Manfredonia Calcio – presso l’Ospedale di Palermo – Mario Guerra detto Mario u nerie attaccante ala destra ,fortissimo. Io lo ricordo quando avevo 5 anni e allo Stadio Miramare ,mi accompagnava mio fratello Lello.



Era per noi tutti un fuoriclasse con la sua elasticità muscolare ,magro ,agile da sbandare le difese avversarie.Lo abbiamo sempre ricordato Mario Giovanni Guerra all’anagrafe. È rimasto sempre nel nostro cuore in tutti gli anni quando fu acquistato – in serie C dalla fortissima Akagras negli anni ’70 dove è rimasto per sempre .Era l’idolo della terra siciliana : noi davanti bar si parlava spesso lui. Stamani il caro Sasa’Cisternino,,mi ha dato notizia della sua triste scomparsa. ora sei tornato nella tua amatissima Agrigento, paese che hai amato tanto – in un giorno particolare di una Pasqua libera – col tuo sorriso sempre sereno come ti ricordiamo. .Sei nei pensieri della città di Manfredonia che si unisce per te.



Caro Mario u nerie ,resterai in alto ai nostri cuori come gabbiani con le tue corse volatili.

di Claudio Castriotta