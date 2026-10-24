È sempre mezzogiorno, ospiti e ricette dal 26 al 30 ottobre: da Concita De Gregorio a Maria Chiara Giannetta

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È sempre mezzogiorno torna su Rai 1 con una settimana speciale che accompagnerà il pubblico verso Halloween. Dal 26 al 30 ottobre, Antonella Clerici aprirà le porte della sua cucina a nuovi ospiti, ricette autunnali e momenti di intrattenimento che da anni rappresentano uno dei punti di forza del programma.

Protagonisti delle puntate saranno i sapori tipici della stagione, le storie degli ospiti e gli appuntamenti più amati dai telespettatori. Non mancheranno i giochi telefonici, le rubriche dedicate al benessere e i consigli degli esperti che ogni giorno affiancano la conduttrice. Ad attirare l’attenzione sarà anche l’arrivo di due volti molto amati dal pubblico italiano come Maria Chiara Giannetta e Concita De Gregorio.

Chi saranno gli ospiti della settimana? Quali ricette porterà in tavola Antonella Clerici nei giorni di Halloween? E quali novità aspettano il pubblico di È sempre mezzogiorno?

È sempre mezzogiorno, arrivano Maria Chiara Giannetta e Concita De Gregorio

La nuova settimana del programma punterà innanzitutto sugli ospiti. Lunedì 26 ottobre Antonella Clerici accoglierà la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, mentre martedì 27 ottobre sarà la volta dell’attrice Maria Chiara Giannetta, tra i volti più apprezzati della televisione italiana.

Le interviste offriranno uno sguardo sui nuovi progetti professionali delle due ospiti e permetteranno al pubblico di conoscere aspetti più personali delle loro vite. Accanto ai racconti, la trasmissione manterrà il suo mix di cucina e intrattenimento che continua a conquistare milioni di telespettatori.

Halloween entra nella cucina di Antonella Clerici

Quest’anno Halloween avrà un ruolo centrale nelle puntate di È sempre mezzogiorno. Le ricette ruoteranno attorno ai prodotti simbolo dell’autunno e della tradizione italiana.

La zucca guiderà molte preparazioni, sia dolci sia salate. Accanto a lei troveranno spazio castagne, funghi, mele e pere. Gli chef proporranno piatti semplici, idee creative e ricette adatte a tutta la famiglia.

Tornerà anche la seguitissima “ricetta a specchio” di Daniele Persegani. Il pubblico potrà preparare gli ingredienti in anticipo e cucinare contemporaneamente alla diretta, seguendo ogni passaggio direttamente dalla propria cucina.

Il cast fisso tra cucina, benessere e territorio

Antonella Clerici continuerà a contare sul gruppo di esperti che ogni giorno anima il programma. Evelina Flachi parlerà di alimentazione e benessere. Angela Frenda accompagnerà i telespettatori tra libri, cucina e attualità.

Fulvio Marino porterà in studio pane, focacce, pizze e dolci. Matteo Fiocco racconterà i prodotti dell’orto e della stagione. Federico Quaranta accompagnerà il pubblico alla scoperta di borghi e territori italiani, mentre Andrea Amadei parlerà di vino e specialità gastronomiche.

Tornerà inoltre lo spazio del venerdì con Carlotta Mantovan, dedicato a curiosità, classifiche e argomenti che fanno discutere. Accanto alle rubriche non mancheranno i giochi telefonici, il coinvolgimento dei telespettatori sui social e i dolci firmati da Sal De Riso che continueranno ad arrivare nelle case dei fan del programma grazie alle consegne speciali di Alfio.