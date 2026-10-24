Grande Fratello Vip, sondaggio puntata 26 ottobre 2026: Marina La Rosa supera Alex Belli, Valeria Marini a rischio

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Il televoto del Grande Fratello Vip del 26 ottobre entra nel vivo e i primi sondaggi online iniziano a delineare una tendenza piuttosto chiara. Dopo le nomination della puntata del 23 ottobre, quattro concorrenti si giocano il favore del pubblico: Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini.

A differenza di altre settimane, questa volta il televoto non decreterà un’eliminazione immediata. Il concorrente meno votato diventerà infatti il primo candidato alla prossima eliminazione. Un dettaglio che rende la sfida ancora più importante per gli equilibri della Casa. Ma chi sta conquistando il favore degli spettatori? Chi risulta il concorrente più amato del momento? E chi rischia seriamente di finire in fondo alla classifica?

Grande Fratello Vip, il sondaggio premia Marina La Rosa e Alex Belli

Secondo il sondaggio pubblicato sul forum dedicato al reality, la corsa per il primo posto appare molto equilibrata. Dalle preferenze raccolte emerge infatti un vero e proprio testa a testa tra Marina La Rosa e Alex Belli.

Marina La Rosa guida attualmente la classifica con il 34,38% delle preferenze, mentre Alex Belli segue a distanza minima con il 34,08%. Lo scarto tra i due concorrenti risulta inferiore a mezzo punto percentuale e lascia aperta qualsiasi possibilità in vista della chiusura del televoto.

Il risultato premia due protagonisti assoluti delle ultime dinamiche della Casa. Marina continua a dividere il pubblico con il suo carattere provocatorio, mentre Alex Belli resta al centro di molte discussioni e confronti con gli altri concorrenti.

Alessandro Roncaccia resta staccato dai primi due

Più distante appare invece la posizione di Alessandro Roncaccia. Il concorrente raccoglie attualmente il 21,08% delle preferenze e occupa la terza posizione della classifica.

Nelle ultime ore il suo nome è stato al centro delle discussioni per il duro confronto con Alex Belli e per le tensioni nate all’interno della Casa. Nonostante questo, il pubblico sembra continuare a sostenerlo con una percentuale che gli permette di mantenere un margine piuttosto rassicurante rispetto all’ultima posizione.

Per recuperare terreno sui primi due, però, Roncaccia dovrebbe registrare una crescita significativa nelle prossime ore.

Valeria Marini ultima nel sondaggio del televoto

La situazione più delicata riguarda Valeria Marini. La showgirl occupa infatti l’ultima posizione con il 10,46% delle preferenze.

Il dato la colloca molto lontana dagli altri tre nominati e la espone concretamente al rischio di diventare la prima candidata alla prossima eliminazione. Nelle ultime settimane Valeria ha vissuto diversi scontri all’interno della Casa e il confronto con Marina La Rosa ha contribuito ad aumentare le tensioni.

Naturalmente i sondaggi online non rappresentano il risultato ufficiale del televoto. Tuttavia offrono spesso indicazioni interessanti sull’orientamento del pubblico e sugli equilibri tra i concorrenti.

Se la tendenza dovesse confermarsi, il verdetto del 26 ottobre potrebbe sorridere a Marina La Rosa e Alex Belli, mentre Valeria Marini dovrebbe prepararsi ad affrontare una settimana particolarmente complicata all’interno del Grande Fratello Vip.