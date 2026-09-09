È sempre Cartabianca, anticipazioni e ospiti 9 settembre: dalla vittoria di AfD alle cure sanitarie

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Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk di prima serata condotto da Bianca Berlinguer, in onda come ogni mercoledì alle 21:25 su Rete 4. La puntata affronta temi politici, sociali ed economici che stanno animando il dibattito pubblico, dalla crescita dell’estrema destra in Germania alle contraddizioni del sistema sanitario italiano.

A questo punto è inevitabile chiedersi: quali ospiti saranno presenti? Quali storie verranno raccontate? E quali domande guideranno il confronto in studio?

Matteo Renzi ospite in studio: il confronto politico della serata

La puntata di È sempre Cartabianca vede la presenza di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, chiamato a commentare gli scenari politici italiani ed europei. Il suo intervento si inserisce in un contesto internazionale segnato dalla vittoria di AfD in Sassonia‑Anhalt, un risultato che ha acceso il dibattito sul futuro della Germania e sulle dinamiche che stanno rafforzando i movimenti di destra nel continente.

Il programma propone un viaggio proprio in quella regione tedesca, per raccontare clima sociale, motivazioni degli elettori e conseguenze politiche del voto. Un approfondimento che punta a spiegare come si è arrivati a questo risultato e quali effetti potrebbe avere sul quadro europeo. Come sempre, il confronto in studio sarà animato da voci diverse, con ospiti come Antonio Padellaro, Gianni Alemanno e Andrea Scanzi, chiamati a commentare la situazione con prospettive differenti.

Accesso alle cure sanitarie: tra rinunce e trattamenti di lusso

Accanto alla politica internazionale, È sempre Cartabianca dedica ampio spazio a un tema che riguarda milioni di italiani: l’accesso alle cure sanitarie. Il programma mette in evidenza una contraddizione sempre più evidente. Da un lato, 5,8 milioni di persone hanno rinunciato a prestazioni essenziali, spesso per motivi economici o per liste d’attesa troppo lunghe.

Dall’altro, cresce il numero di chi può permettersi strutture private altamente specializzate, dove vengono offerti trattamenti costosi per rallentare l’invecchiamento, migliorare la qualità della vita e accedere a percorsi medici personalizzati. Il talk analizza questa frattura, mostrando come il divario tra chi può curarsi e chi è costretto a rinunciare stia diventando uno dei problemi più urgenti del sistema sanitario italiano.

Il viaggio in Sassonia‑Anhalt e le domande che guidano la puntata

La puntata propone anche un reportage dalla Sassonia‑Anhalt, lo Stato federato tedesco dove AfD ha ottenuto un risultato storico. Il racconto si concentra sulle ragioni del voto, sulle trasformazioni economiche del territorio e sul clima sociale che ha favorito l’ascesa del partito.

Il viaggio diventa lo spunto per interrogarsi su come cambiano le democrazie europee e su quali segnali arrivano da un elettorato sempre più frammentato. È sempre Cartabianca intreccia così politica internazionale, attualità italiana e storie di vita quotidiana, mantenendo il suo stile diretto e il confronto serrato che caratterizza il talk di Bianca Berlinguer.