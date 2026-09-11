Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È morta Emma Bonino

È morta Emma Bonino, la fondatrice di +Europa e storica leader radicale aveva 78 anni.

Nata a Bra nel 1948, si è laureata su Malcolm X. Pioniera del femminismo, è stata eletta in Parlamento per la prima volta nel 1976.

In cinquant’anni di carriera politica Bonino ha portato avanti moltissime battaglie, dall’aborto alla Corte penale internazionale. Parlamentare, ministra e commissaria europea, in tre occasioni fu candidata al Quirinale.