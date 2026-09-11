Politica Italia
È morta Emma Bonino
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È morta Emma Bonino
È morta Emma Bonino, la fondatrice di +Europa e storica leader radicale aveva 78 anni.
Nata a Bra nel 1948, si è laureata su Malcolm X. Pioniera del femminismo, è stata eletta in Parlamento per la prima volta nel 1976.
In cinquant’anni di carriera politica Bonino ha portato avanti moltissime battaglie, dall’aborto alla Corte penale internazionale. Parlamentare, ministra e commissaria europea, in tre occasioni fu candidata al Quirinale.