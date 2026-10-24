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Dove vedere gratuitamente Virtus Francavilla-Manfredonia

Il match di cartello Girone H Virtus Francavilla-Manfredonia sarà trasmesso domenica in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della LND.

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV – Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.