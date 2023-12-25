Il dottor Antonio ha 99 anni ed indossa ancora il camice bianco: il segreto della sua longevità è ascoltare i pazienti

Il dottor Antonio ha 99 anni, Antonio Castracane e indossa il camice bianco da 75 anni. Il segreto della sua longevità è ascoltare i pazienti. Tutte le mattine alle 7:30, compresa la domenica, apre il...

Il dottor Antonio ha 99 anni, Antonio Castracane e indossa il camice bianco da 75 anni. Il segreto della sua longevità è ascoltare i pazienti.

Tutte le mattine alle 7:30, compresa la domenica, apre il suo ambulatorio a Villa Santa Maria (Chieti) per visitare gratuitamente i suoi pazienti. Un esempio di dedizione e impegno, ma soprattutto amore incondizionato per il suo lavoro. Nel 2021 è stato insignito del titolo di commendatore al merito dal presidente della Repubblica, per la sua lunghissima e instancabile carriera. Il segreto, confessa il dottore "è ascoltare i pazienti, farli parlare di sé stessi e accoglierli sempre con il sorriso." Ma non è il solo riconoscimento ricevuto: il 15 dicembre '94 il sindaco Salvatore Paolini lo ringrazia con un papiro "per l'opera appassionata e altamente professionale che hai assolto nel nostro paese in oltre 46 anni di ininterrotta attività, per la dedizione continua notte e giorno...Quando il medico generico doveva per forza di cose fare il pediatra, il ginecologo, il dentista, il chirurgo...Quando quella del medico era considerata una vera missione." Nel 2002 ha ricevuto un attestato di benemerenza dal comune di Montebello sul Sangro che evidenzia il suo lungo ed encomiabile servizio e le sue doti di altruismo. "Il lavoro nobilita l'uomo" e l'animo del dottor Antonio ha un valore incommensurabile.

Dottor Antonio ha 99 anni. L'abnegazione, l'entusiasmo e la tenacia sono le sue armi vincenti

Un uomo che ha fatto della sua professione una passione e che con un'immensa forza di volontà ed un incredibile talento, ha salvato generazioni di pazienti. Riceve anche in piena notte, rinunciando al sonno per accorrere alle richieste di aiuto. Il dottor Antonio, si è preso cura delle persone prima che delle loro malattie, offrendo loro sostegno emotivo e la sua costante presenza. Neppure il Covid l'ha fermato: il medico all'ora 96enne ha esercitato la sua professione anche durante la pandemia e ovviato a necessità ed urgenze. "Svolgere la professione di medico mi è sempre piaciuto. Quando mi accorgerò di non essere più quello di un tempo, smetterò di fare il dottore. Fino ad allora continuerò a visitare i miei pazienti, mantenendo sempre la mia professionalità, la mia disponibilità e il mio sorriso." L'abnegazione, l'entusiasmo e la tenacia sono le sue armi vincenti. Dimostra un'incredibile lucidità nonostante l'età. Ama lo sport e l'alimentazione sana, oltre che la medicina. Il dottor Antonio ha 99 anni, Uomo di sani principi e di grande cultura: sulla sua scrivania accanto al blocchetto delle ricette, quotidiani, cruciverba e "Dei Sepolcri" di Foscolo.