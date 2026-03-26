Doppio pagamento INPS in arrivo a fine marzo: chi lo riceve e per quali bonus

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Nel mese di marzo 2026 molti beneficiari delle prestazioni INPS potrebbero ricevere un doppio pagamento. L’attenzione è concentrata sull’assegno di inclusione (ADI) e sul contributo collegato ai percorsi di inserimento lavorativo, che può arrivare fino a 500 euro.

Il calendario dei pagamenti, infatti, prevede due finestre distinte nel corso del mese, che possono portare a un accredito doppio per alcuni nuclei familiari.

Il sistema dell’assegno di inclusione funziona con una doppia modalità di erogazione:

una prima data a metà mese per nuovi beneficiari e arretrati

una seconda a fine mese per i pagamenti ordinari (rinnovi)

Nel marzo 2026, le tempistiche principali sono:

13 marzo : primo accredito per chi ha appena ottenuto il beneficio o attende mensilità arretrate

: primo accredito per chi ha appena ottenuto il beneficio o attende mensilità arretrate 27 marzo: pagamento per chi già percepisce l’assegno in modo continuativo

Questa doppia finestra può tradursi, in alcuni casi, in un doppio accredito nello stesso mese.

Bonus fino a 500 euro: a chi spetta davvero

Accanto all’assegno di inclusione, entra in gioco anche il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), una misura destinata ai soggetti considerati “occupabili”.

Questo contributo prevede un importo pari a 500 euro mensili, ma non è automatico: viene riconosciuto solo a chi partecipa attivamente a percorsi di formazione o reinserimento lavorativo

Di conseguenza, chi rientra nei requisiti può ricevere nello stesso mese:

l’assegno di inclusione (per il nucleo familiare)

il bonus da 500 euro (a titolo individuale)

Ed è proprio questa combinazione a generare la percezione di un doppio pagamento.

Quando arriva il doppio pagamento

Non tutti riceveranno due accrediti. Il doppio pagamento riguarda soprattutto:

nuovi beneficiari che ricevono la prima mensilità insieme agli arretrati

nuclei che hanno subito ritardi nelle lavorazioni INPS

soggetti che percepiscono sia ADI sia il contributo SFL

In particolare, chi ha presentato domanda e completato le procedure (come la firma del Patto di Attivazione Digitale) può ricevere il primo accredito a metà mese con eventuali arretrati inclusi

Successivamente, a fine mese, può arrivare anche la ricarica ordinaria.

Come funziona l’assegno di inclusione nel 2026

L’assegno di inclusione è una misura destinata alle famiglie con difficoltà economiche, a patto che nel nucleo sia presente almeno uno dei seguenti soggetti:

minori

over 60

persone con disabilità

soggetti in condizioni di svantaggio

Per accedere è necessario rispettare specifici requisiti economici, tra cui un ISEE inferiore a circa 10.140 euro

Il beneficio viene erogato mensilmente tramite una carta elettronica e può durare fino a 18 mesi, con possibilità di rinnovo.

Le novità 2026: più continuità nei pagamenti

Tra le principali novità introdotte nel 2026 c’è l’eliminazione del mese di sospensione tra un ciclo e l’altro. Questo significa che, presentando la domanda di rinnovo in tempo, le famiglie possono evitare interruzioni nel sostegno economico

Inoltre, è stato previsto anche un contributo straordinario aggiuntivo fino a 500 euro per alcuni nuclei che hanno completato il primo ciclo di 18 mesi e rinnovato la domanda.

Attenzione ai requisiti e all’ISEE

Per continuare a ricevere i pagamenti è fondamentale:

mantenere i requisiti richiesti

aggiornare l’ISEE 2026

partecipare ai percorsi previsti (per chi è coinvolto nel SFL)

In caso contrario, l’INPS può sospendere o ridurre l’importo del beneficio.

Il mese di marzo 2026 si conferma particolarmente importante per i beneficiari delle misure di sostegno al reddito. Il sistema di pagamento dell’assegno di inclusione, unito al contributo da 500 euro per la formazione e il lavoro, può portare a un doppio accredito nello stesso mese.

Tuttavia, non si tratta di un bonus automatico per tutti: la possibilità di ricevere due pagamenti dipende dalla propria situazione, dalla tempistica della domanda e dalla partecipazione ai percorsi previsti.

Monitorare le date e verificare i requisiti resta quindi essenziale per non perdere nessuna opportunità di sostegno economico.